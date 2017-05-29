Трое детей и их отец сгорели при пожаре в Тюменской области

Публикации за 29.05.17

Семья из четырех человек погибла в результате пожара в частном доме в городе Заводоуковске Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Жертвами пожара стали трое маленьких детей и их отец.

По данным спасателей, сообщение о возгорании в жилом доме по улице Комсомольской поступило в 01:45 местного времени (23:45 мск). На момент прибытия пожарных в доме горели веранда и кровля на площади 64 квадратных метра.

В результате пожара погибли глава семьи 1984 года рождения и его трое сыновей – братья 2016 года рождения и мальчик 2014 года рождения.

Отмечается, что в ходе разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина.

Пожар был ликвидирован в 2:24. В тушении возгорании были задействованы 23 человека личного состава и 11 единицы спецтехники МЧС.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории Тюменской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Рассматриваются все версии, но основных две: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования», – отмечается в сообщении МЧС.

Тюмень, Ольга Панфилова

Тюмень. Другие новости 29.05.17

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