На Ставрополье из-за паводка эвакуируют 7 населенных пунктов / В безопасное место вывезут почти 40 тысяч человек

Публикации за 29.05.17

Жители семи населенных пунктов Советского и Буденновского районов Ставропольского края будут эвакуированы из-за паводка. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, такое решение принято на заседании краевой комиссии по ЧС вечером 28 мая после уточнения прогноза наполнения Отказненского водохранилища и облета пострадавших от наводнения территорий.

Губернатор отметил, что приток воды не падает, сообщает пресс-служба главы края. «Динамика говорит о том, что к полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок. Это приводит к риску его разгерметизации. Для защиты людей от возможной опасности мы принимаем решение, что 29 мая начинаем с 6 утра эвакуацию», – сообщил Владимиров.

Эвакуация будет проведена в городе Зеленокумск с населением более 35 тыс. человек, а также в селах Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Для размещения людей развернуто более 100 пунктов временного размещения в 15 муниципальных образованиях региона. В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих вооруженных сил и Росгвардии, волонтеров и около 400 автобусов.

По словам Владимирова, охрану эвакуированных населенных пунктов будут осуществлять полицейские. «Въезд на их территорию будет осуществляться только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов, – отметил губернатор.

Подъем воды в Отказненском водохранилище вызван увеличением притока из реки Кума из-за длительных и обильных осадков на территории Ставрополья. Паводковую ситуацию осложнили сильные дожди, прошедшие накануне в ряде районов края. С 25 мая в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ставрополь, Светлана Петрова

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