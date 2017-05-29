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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.05.17

Тело младенца обнаружено на ленте мусорного завода в Сибири

Тело младенца обнаружено на ленте мусорного завода в Сибири

Мертвый новорожденный ребенок обнаружен на территории мусоросортировочного завода ООО «Экоресурс» в Березовском районе Красноярского края. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

По данным ведомства, тело младенца накануне нашел рабочий на ленте предприятия. На теле ребенка обнаружены три ссадины на руках и голове, которые, предположительно, образовались посмертно, говорится в сообщении. По данному факту начата доследственная проверка. Для установления причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 29.05.17

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