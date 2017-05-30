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Скандалы и происшествия

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Публикации за 30.05.17

Сибирскому «Чкалову» назначили штраф за «мертвую петлю» с пассажирами

Сибирскому «Чкалову» назначили штраф за «мертвую петлю» с пассажирами

Суд в Чите оштрафовал 49-летнего местного жителя, катавшего граждан на частном самолете. Пилота обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, Леонид Кулеш в мае прошлого года на своем сверхлегком самолете Dragonfly выполнил два развлекательных полета с пассажирами в границах Читы и Читинского района на высоте более 200 метров. Во время полета авиатор выполнил фигуру высшего пилотажа – «мертвую петлю» (петлю Нестерова). За развлечение пилот получил с клиентов по 5 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что подсудимый не имел действующего свидетельства пилота и не прошел обучения, а также свидетельства медкомиссии. Кроме того, на самолет отсутствовал сертификат летной годности.

Суд признал жителя Читы виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и оштрафовал его на 20 тыс. рублей, передает «Интерфакс». Подсудимый свою вину не признал.

Чита, Ольга Панфилова

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