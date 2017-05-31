Наказал за неуплату: таксист похитил пассажира и облил его зеленкой

Публикации за 31.05.17

В Омске водитель такси пойдет под суд за похищение пассажира, который отказался оплатить проезд. Таксист был так возмущен, что облил клиента зеленкой, а весь процесс наказания записал на видео и выложил в сеть.

Инцидент произошел в феврале 2017 года. По версии следствия, 22-летний водитель довез двух пассажиров в больницу, одному из них требовалась медицинская помощь. Когда клиенты попытались скрыться, не оплатив проезд, таксист побежал за ними, вооружившись пластиковой трубой. Одного пассажира он догнал и закрыл в багажнике машины.

Затем водитель отвез похищенного на другой конец города, где заставил его умыться зеленкой и отпустил. Весь процесс наказания таксист снял на видеокамеру и опубликовал ролик в интернете.

Позже выяснилось, что у пассажира была сломана челюсть, травму он получил накануне, именно поэтому хотел обратиться к врачу.

Теперь вспыльчивого таксиста будут судить по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщает пресс-служба прокураторы Омской области. Водитель частично признал свою вину.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 31.05.17

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