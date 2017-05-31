Над Алтаем пронесся торнадо, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО) / Ураган срывал крыши с домов и сносил остановки

Публикации за 31.05.17

Сильный ураган обрушился на Алтайский край. В результате разгула стихии 73 населенных пункта остались без света, в некоторых районах нарушено газоснабжение. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Очевидцы даже запечатлели на видео настоящий торнадо.

Штормовое предупреждение спасательные службы Алтайского края распространили 30 мая. К вечеру прошли ливневые дожди, местами выпал град размером с перепелиное яйцо. По данным синоптиков, скорость ветра достигала 34 м/с. Жители села Гришковка запечатлели на камеру мобильного телефона настоящий смерч.

Смерч в Алтайском крае

Ураган валил деревья, в результате были повреждены десятки машин, оборваны ЛЭП. Сильный ветер также стал причиной двух крупных задержек в движении электротранспорта. Позже в Барнаульской транспортной прокуратуре сообщили, что град повредил обтекатели самолета компании «КрасАвиа», рейс был задержан на восемь часов.

Фото: МЧС по Алтайскому краю

Бригады МЧС совершили за последние сутки порядка 30 выездов по заявкам жителей края, говорится на сайте ведомства. В поселке Тальменке ураганом сорвало крыши с нескольких корпусов центральной районной больницы, в частности, пострадало здание роддома. В Завьяловском районе в селе Тумановка повреждена кровля начальной школы. В Барнауле ветер снес остановку общественного транспорта и отбросил ее на несколько метров.

Ураганный ветер в Барнауле

По словам очевидцев, на улице Малахова упавшее дерево придавило двух человек. Как сообщает городское сообщество «ВКонтакте» Barnaul 22, мужчина получил травму головы, его спутница отделалась ушибами. Пострадавшие госпитализированы. По информации начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрея Ляпунова, случаев гибели людей не зафиксировано.

Губернатор Александр Карлин взял ситуацию с устранениями последствий урагана под личный контроль. «Сегодня проводятся оперативные обследования поврежденных зданий и сооружений, определяется объем причиненного ущерба, выстраивается алгоритм проведения аварийных и восстановительных работ. На ликвидацию последствий урагана из резервных фондов муниципальных образований и краевого бюджета будут выделены необходимые средства», – заявил глава региона.

По его словам, к утру 31 мая газо- и электроснабжение восстановлено практически полностью. Пациенты тальменской больницы, где сорвало крыши с нескольких зданий, переведены в другие лечебные учреждения региона. Работы по восстановлению больницы находятся на особом контроле краевого Минздрава.

В школе Завьяловского района учебный процесс завершился днем ранее, поэтому в момент обрушения кровли никто не пострадал. У властей есть время провести ремонтные работы к новому учебному году.

Барнаул, Зоя Осколкова

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