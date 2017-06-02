Чертова дюжина: 21-летний житель Омска пойдет под суд в 12-й раз

Жителя Омска арестовали по подозрению в ограблении салона сотовой связи. Когда 21-летний вор попался в руки полицейских, выяснилось, что он это уже двенадцатый раз, когда мужчину привлекли к уголовной ответственности.

По версии следствия, злоумышленник спланировал преступление заранее, он пригласил свою приятельницу покараулить у входа, пока сам орудовал в салоне сотовой связи. Грабитель взломал дверь железным прутом, разбил витрины и забрал шесть мобильных телефонов, сообщает пресс-служба городского управления МВД РФ.

Скрывшись с места преступления, мужчина продал четыре смартфона своим знакомым, один отдал девушке, которая ему помогала, один оставил себе. Общая сумма ущерба оценивается в 60 тысяч рублей.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, оперативники узнали грабителя, так как он уже 11 раз привлекался к уголовной ответственности. Рецидивиста задержали и оставили под стражей. По окончании расследования его ждет суд.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 02.06.17

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