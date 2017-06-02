Сибирский мэр скрыл от горожан, что их травят ядовитой водой И попал под следствие

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра города Тайга. Его подозревают в сокрытии сведений о загрязнении питьевой воды марганцем, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следователей, в феврале 2017 года главе градоначальнику сообщили о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению, что представляло опасность для жизни или здоровья людей. Однако 54-летний глава города на созванной им пресс-конференции сообщил, что система фильтрования в системе городского водоснабжения справляется должным образом с очисткой и вода пригодна для употребления в пищевых целях.

«В дальнейшем глава города скрывал от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении», – отмечается в сообщении ведомства.

В отношении градоначальника пвозбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 237 УК РФ (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенное главой органа местного самоуправления).

В настоящее время в здании городской администрации проводятся обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту подачи жителям Тайги отравленной питьевой воды. Сейчас оно рассматривается в суде, обвиняемыми проходят гендиректор и главный инженер МП «Водоканал».

Кемерово, Май, Светлана Петрова

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