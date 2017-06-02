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Скандалы и происшествия

В Югре два школьника пойдут под суд за кражу наполнителя туалета для кошек

В Югре два школьника пойдут под суд за кражу наполнителя туалета для кошек

Для двух 16-летних подростков из села Пойковский в ХМАО желание подзаработать обернулось уголовным делом. Школьники ограбили зоомагазин, стащив девять мешков наполнителя для кошачьего туалета.

Несовершеннолетние хотели раздобыть карманных денег и решились на преступление в апреле. Ночью она пришли на центральный рынок и вскрыли магазин товаров для животных. Школьники вытащили первое, что попалось под руку, девять мешков с наполнителем туалета для кошек, сообщили в отделении МВД России по Нефтеюганскому району.

Однако крыться с награбленным им не удалось, подростков заметил охранник. Тогда школьники бросили санки, груженные наполнителем, и попытались сбежать. Позднее весь похищенный товар вернули в магазин.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище». Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Нефтеюганск, Зоя Осколкова

Нефтеюганск. Другие новости 02.06.17

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