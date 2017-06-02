Сибиряк вспахал асфальт на угнанном тракторе И получил штраф за порчу дороги, а также «уголовку»

Житель Омской области угнал трактор МТЗ-80 с плугом и вспахал асфальт в деревне Николаевка, сообщает областной полицейский главк.

Инцидент произошел накануне. Предприниматель, который обратился в полицию с заявлением об угоне трактора, оценил сельхозтехнику в 150 тысяч рублей.

По данным полиции, угонщиком оказался 45-летний слесарь, житель соседнего села Кутырлы, который работает на сельхозпредприятии заявителя.

«Фигурант решил трактором вспахать принадлежащие ему земельные участки и угнал спецтехнику. При этом проехал по проезжей части, чем нарушил дорожное покрытие, – отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по региону. – Вечером собирался поставить трактор на место, однако по пути следования на хозяйственный двор закончилось топливо и он бросил транспортное средство в яблоневом саду».

Угнанный трактор

Угонщик отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (Угон), а также административное – в связи с повреждением дороги (12.33 КоАП РФ) и управлением транспортным средством без прав (12.7 КоАП РФ). Суд назначил ему штрафы в сумме 5 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 02.06.17

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