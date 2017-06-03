В результате взрыва в торговом центре в Иране пострадали 39 человек (ВИДЕО)

В иранском городе Шираз в одном из торговых центров прогремел мощный взрыв. По последним данным, пострадали 39 человек, информации о жертвах пока нет. Вероятно, речь идет о взрыве газа, а не о террористическом акте.

Инцидент произошел в магазине на первом этаже здания, взрывная разрушила стену и выбила окна в соседних строениях, передает новостное агентство IRNA. После взрыва в здании начался пожар, который удалось потушить через полтора часа.

Ранее глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш сообщал о 32 пострадавших, затем их число возросло до 39, многие из них получили тяжелые ожоги. Часть потерпевших были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное, остальным медики оказали помощь на месте. Информация о жертвах пока не поступала.

Официально причины происшествия не сообщаются. Террористические организации не взяли на себя ответственность за случившееся. По некоторым данным, речь идет о взрыве бытового газа, передает «Интерфакс».

Шираз, Зоя Осколкова

Шираз. Другие новости 02.06.17

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