На пожаре под Волгоградом погибли трое детей

Пожар в хуторе Красноярский Волгоградской области стал причиной гибели троих малолетних детей. Следственный комитет проводит проверку.

Сообщение о возгорании в частном доме на переулке Западный поступило около восьми утра. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место, однако потушить пламя удалось только час спустя, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили тела троих несовершеннолетних в возрасте трех, пяти и семи лет.

Причины возгорания устанавливаются.

По факту гибели детей в пожаре организована процессуальная проверка, на место трагедии выехала следственно-оперативная группа.

Волгоград, Зоя Осколкова

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