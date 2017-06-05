Подросток убил 2-летнюю девочку после надругательства над ней

В Забайкалье арестован 17-летний подросток по обвинению в убийстве двухлетней девочки. Юноша сначала надругался над малышкой, а потом задушил ее, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, вечером 2 июня обвиняемый, житель одного из сел Сретенского района края, остался с двухлетней дочерью сожительницы и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, после чего задушил ребенка. О расправе в полицию сообщила мать девочки, обнаружившая дочь мертвой. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 17-летний сожитель матери девочки. У него взяты биологические образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Юноша в ходе допроса частично признался в совершении преступления.

Задержанному предъявлено обвинение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера), а также п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По ходатайству следствия суд заключил его под арест.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств совершенных преступлений.

Чита, Ольга Панфилова

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