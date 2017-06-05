Понедельник, 5 июня 2017, 10:56 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Новосибирске двухлетний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил

В Новосибирске двухлетний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил

В Новосибирске двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа, когда его мать заснула. По счастливой случайности мальчик не получил травм, опасных для жизни.

Инцидент произошел днем 3 июня. Когда мама мальчика задремала, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку крытого окна. В результате сетка не выдержала нагрузки, малыш полетел вниз, сообщает региональное управление СКР.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили у ребенка опасных для жизни повреждений. Мальчик был госпитализирован в Первую детскую городскую клиническую больницу.

Следователи проводят процессуальную проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна. Отмечается, что с начала текущего года это уже третий подобный случай, зафиксированный в Новосибирской области.

СКР призвал родителей не оставлять без присмотра малолетних детей при открытых в жилых помещениях окнах. Кроме того, правоохранители посоветовали укрепить москитные сетки, а также оснастить оконные и балконные ручки блокираторами.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 05.06.17

Предприятие екатеринбургского депутата почти год не выплачивает работникам зарплату. / Подросток убил 2-летнюю девочку после надругательства над ней. / «Не болтай»: новоуральцев обокрали после банкета по случаю их заработка.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Скандалы и происшествия, все новости

Екатеринбург /

«Глушилки» сотовой связи во время ЕГЭ приводят к сбою работы таксистов

В мире /

Арабский демарш: 6 стран разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористов

Голосование на сайте

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

Югра /

В Нефтеюганском районе в тройном ДТП погиб человек

Екатеринбург /

Экс-директору камышловского Водоканала грозит шесть лет колонии за растрату

Екатеринбург /

«ВИМ-Авиа» отменила чартерные рейсы из Москвы и регионов вплоть до октября
Все новости