В Новосибирске двухлетний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил

В Новосибирске двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа, когда его мать заснула. По счастливой случайности мальчик не получил травм, опасных для жизни.
Инцидент произошел днем 3 июня. Когда мама мальчика задремала, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку крытого окна. В результате сетка не выдержала нагрузки, малыш полетел вниз, сообщает региональное управление СКР.
Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, не обнаружили у ребенка опасных для жизни повреждений. Мальчик был госпитализирован в Первую детскую городскую клиническую больницу.
Следователи проводят процессуальную проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна. Отмечается, что с начала текущего года это уже третий подобный случай, зафиксированный в Новосибирской области.
СКР призвал родителей не оставлять без присмотра малолетних детей при открытых в жилых помещениях окнах. Кроме того, правоохранители посоветовали укрепить москитные сетки, а также оснастить оконные и балконные ручки блокираторами.
Новосибирск, Зоя Осколкова
Новосибирск. Другие новости 05.06.17
Предприятие екатеринбургского депутата почти год не выплачивает работникам зарплату. / Подросток убил 2-летнюю девочку после надругательства над ней. / «Не болтай»: новоуральцев обокрали после банкета по случаю их заработка. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»