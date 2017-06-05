В Омской области велосипедиста убила молния

24-летний житель села Чебуренки Омской области скончался от удара молнии. Следственные органы проводят доследственную проверку.

Тело молодого человека нашли 3 июня. Предположительно, мужчина ехал на велосипеде по полю, когда началась гроза. Молния попала в велосипедиста и стала причиной его смерти.

«От электрического искрового разряда парень скончался», – говорится в сообщении областного управления СКР.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 05.06.17

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