Понедельник, 5 июня 2017, 11:00 мск

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Скандалы и происшествия

В Омской области велосипедиста убила молния

В Омской области велосипедиста убила молния

24-летний житель села Чебуренки Омской области скончался от удара молнии. Следственные органы проводят доследственную проверку.

Тело молодого человека нашли 3 июня. Предположительно, мужчина ехал на велосипеде по полю, когда началась гроза. Молния попала в велосипедиста и стала причиной его смерти.

«От электрического искрового разряда парень скончался», – говорится в сообщении областного управления СКР.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Омск, Зоя Осколкова

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