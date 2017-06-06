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Скандалы и происшествия

Пьяный депутат расстрелял родственника во время застолья и сбежал

Пьяный депутат расстрелял родственника во время застолья и сбежал

В Башкирии депутат во время застолья застрелил из ружья своего родственника и сбежал. Позже его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, 45-летний житель Зилаирского района, депутат местного совета, устроил в своем доме застолье с приехавшими к нему родственниками. В какой-то момент у него возникла ссора с 30-летним гостем из Подмсковья, который хотел уединиться со своей 21-летней знакомой. Депутат принес охотничье ружье, зарядил его и выстрелил в родственника. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Впоследствии он был задержан.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и точные мотивы убийства. По предварительным данным, ружье было зарегистрировано уполномоченным органом. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, после чего ему будет предъявлено обвинение.

Уфа, Ольга Панфилова

Уфа. Другие новости 06.06.17

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