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Скандалы и происшествия

Жителей Сочи и туристов предупредили о смерчах и селях На курорт надвигается мощнейший ливень

Жителей Сочи и туристов предупредили о смерчах и селях / На курорт надвигается мощнейший ливень

Жителей и гостей Сочи предупредили о резком ухудшении погоды сегодня ночью. Метеорологи прогнозируют сильный залповый дождь. Мощный ливень продолжится утром 7 июня.

На территории Большого Сочи и в акватории Черного моря возможно образование смерчей, сход селей и резкий подъем уровня воды в горных реках, говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации. В связи с этим в мэрии организован круглосуточный штаб. Все городские службы, спасатели, пожарные, полиция переведены на усиленный режим работы.

«Жители, чьи дома расположены на подтопляемых территориях, должны быть готовы к эвакуации, – отметили в мэрии. – Для информирования граждан при необходимости будут включены сирены».

Спасатели просят горожан и отдыхающих по возможности не пользоваться личным автотранспортом и не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями, а также воздержаться от походов в горы.

Сочи, Светлана Петрова

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