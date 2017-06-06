Под Новосибирском игра со спичками в машине унесла жизни двоих детей

В Новосибирской области двое малолетних детей стали жертвами пожара. 4-летний мальчик и 2-летняя девочка сгорели в салоне автомобиля. Причиной возгорания стало неосторожное обращение со спичками.

Трагедия произошла в селе Новокурупкаевка Барабинского района сегодня днем, сообщает областное управление СКР. Дети остались с отцом, а их мать уехала в Новосибирск по делам. Пока папа занимался с третьим малышом, брат с сестрой взяли спички и забрались в автомобиль «ВАЗ-2106», припаркованный у дома.

Дети играли со спичками в салоне машины, в результате произошло возгорание. Малыши не смогли выбраться из огня и погибли.

Отмечается, что семья считается благополучной.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 06.06.17

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