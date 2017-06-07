На пожаре в Новосибирской области погибли трое взрослых и ребенок

В Новосибирской области при пожаре в селе Прокудское погибли четыре человек: трое мужчин и 7-летний ребенок, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По данному факту организована процессуальная проверка. Установлено, что все погибшие доводятся друг другу родственниками.

По данным следствия, в доме праздновали день рождения хозяина. В какой-то момент часть гостей, в том числе родители погибшего мальчика, ушли. В доме остались трое мужчин и ребенок, который играл на компьютере. Возгорание обнаружил хозяин дома. Он пытался спасти находившихся в здании людей, но не смог этого сделать из-за значительного распространения огня. Он получил ожоги и был госпитализирован.

По предварительным данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Причины, по которым погибшие не смогли спастись, устанавливаются. По данным ведомства, к настоящему времени следователи осмотрели тела всех погибших и установили предварительную причину их смерти – отравление угарным газом. В ходе проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Новосибирск, Иван Гридин

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