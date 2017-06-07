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Скандалы и происшествия

Красноярец предстанет перед судом за поджог православного храма

Красноярец предстанет перед судом за поджог православного храма

Жителю Красноярска грозит до пяти лет колонии за поджог двери православного храма. Мужчину не пустили на службу, и он решил отомстить.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Красноярска, обвиняемого по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд.

По данным правоохранителей, пьяный красноярец поджег двери храма Рождества Христова вечером 14 декабря прошлого года. В пресс-службе краевого полицейского главка затруднились уточнить мотив злоумышленника. Ранее СМИ сообщали, что мужчину не пустили помолиться во время богослужения, и он в отместку устроил поджог храма. В результате возгорания никто не пострадал, имуществу храма был причинен материальный ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 07.06.17

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