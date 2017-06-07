Красноярец предстанет перед судом за поджог православного храма

Жителю Красноярска грозит до пяти лет колонии за поджог двери православного храма. Мужчину не пустили на службу, и он решил отомстить.

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 49-летнего жителя Красноярска, обвиняемого по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение имущества). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Материалы дела направлены в суд.

По данным правоохранителей, пьяный красноярец поджег двери храма Рождества Христова вечером 14 декабря прошлого года. В пресс-службе краевого полицейского главка затруднились уточнить мотив злоумышленника. Ранее СМИ сообщали, что мужчину не пустили помолиться во время богослужения, и он в отместку устроил поджог храма. В результате возгорания никто не пострадал, имуществу храма был причинен материальный ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Красноярск, Ольга Панфилова

Красноярск. Другие новости 07.06.17

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