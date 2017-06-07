В Новочеркасске из-за некачественной шаурмы госпитализировали 22 человека

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления местных жителей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области, дело возбуждено по статье «производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, 5 и 6 июня в специализированную инфекционную больницу Новочеркасска с признаками пищевого отравления средней тяжести были госпитализированы 22 человека, в том числе два ребенка. По предварительным данным, все они приобрели в одном из торговых павильонов блюдо быстрого приготовления «шаурма» и употребили в пищу.

В настоящее время следователи совместно с сотрудника полиции и специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят необходимые следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к обороту недоброкачественной продукции. Прокуратура Новочеркасска признала возбуждение уголовного дела законным.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новочеркасск, Иван Гридин

Новочеркасск. Другие новости 07.06.17

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