На территорию посольства США в Киеве кинули бомбу / Полиция сочла взрыв терактом

Взрыв прогремел ночью на территории посольства США в Киеве, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы. Обошлось без пострадавших. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт, информирует полиция на своей странице в Facebook. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о взрыве на территории дипмиссии на улице Сикорского в Шевченковском районе Киева поступило в дежурную часть в 00:05. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный злоумышленник бросил на территорию посольства неустановленное взрывное устройство.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи правоохранители, территория оцеплена бойцами Нацгвардии.

Киев, Ольга Панфилова

Киев. Другие новости 08.06.17

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