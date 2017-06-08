Четверг, 8 июня 2017, 09:51 мск

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Скандалы и происшествия

На территорию посольства США в Киеве кинули бомбу Полиция сочла взрыв терактом

На территорию посольства США в Киеве кинули бомбу / Полиция сочла взрыв терактом
Фото: Полиция Киева / Facebook

Взрыв прогремел ночью на территории посольства США в Киеве, сообщает пресс-служба полиции украинской столицы. Обошлось без пострадавших. Правоохранители квалифицировали инцидент как теракт, информирует полиция на своей странице в Facebook. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о взрыве на территории дипмиссии на улице Сикорского в Шевченковском районе Киева поступило в дежурную часть в 00:05. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неизвестный злоумышленник бросил на территорию посольства неустановленное взрывное устройство.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи правоохранители, территория оцеплена бойцами Нацгвардии.

Киев, Ольга Панфилова

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