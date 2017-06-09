У пензенца внук заживо сгорел в автомобиле, пока он рыбачил

В Пензенской области 11-мальчик погиб в результате возгорания автомобиля деда, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 8 июня. 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на машине отправился на рыбалку. Мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, оставив второго внука в салоне ВАЗ-2107, припаркованном на берегу реки Вядь. В какой-то момент автомобиль загорелся, в результате возгорания ребенок погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления причины пожара и очага возгорания назначена экспертиза.

Пенза, Ольга Панфилова

Пенза. Другие новости 09.06.17

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