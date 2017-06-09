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Скандалы и происшествия

Жительница Алтая умерла, провалившись в яму с кипятком

Жительница Алтая умерла, провалившись в яму с кипятком

На Алтае возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, провалившейся в яму с кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Опасный котлован появился из-за аварии на теплосети.

По данным следствия, утром 30 мая в Бийске около одного из домов по улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в трех метрах от дороги обрушился грунт. В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Прохожие помогли пострадавшей выбраться и вызвали скорую помощь. Женщина умерла в больнице через несколько дней от обширных ожогов тела. По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.

Барнаул, Ольга Панфилова

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