В Забайкалье почтальона уволили из-за двух тонн недоставленных писем

Две тонны недоставленной почтовой корреспонденции нашли сотрудники полиции при обыске в квартире в Чите, сообщает региональный полицейский главк.

Следственные действия проводились в квартире женщины, которая проходит подозреваемой по уголовному делу, суть которого не уточняется.

Правоохранители выяснили, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений. По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Забайкальского края, сотрудник почты в Чите, у сестры которой нашли 2 тонны неотправленных писем, уволена. Отмечается, что все неотправленные письма перевезены в Читинский почтамт, и их значительная часть уже доставлена адресатам.

Чита, Светлана Петрова

Чита. Другие новости 11.06.17

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