Пьяный капитан катера протаранил прогулочную яхту около Керчи: 2 погибших, 8 раненых / Виновник аварии задержан

Два человека погибли, еще 8 получили травмы при столкновении яхты и катера в Черном море около Керчи. Один из судоводителей находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает Следственный комитет.

По информации ведомства, вечером 10 июня маломерное судно (прогулочная яхта) «Солярис» при подходе к набережной Керчи столкнулось с промысловым катером «Стелс-007». В результате аварии от полученных ранений скончались две женщины, находившиеся на яхте. Пассажиры катера получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По данным «Интерфакса», столкновение произошло в 200-300 метрах от берега. Суда, при этом, остались на плаву.

Следствие установило, что водитель катера был пьян. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Симферополь, Светлана Петрова

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