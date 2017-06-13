Взрыв прогремел на британской военной базе на Кипре: ранен полицейский

Взрыв произошел на британской военной базе «Декелия» на Кипре. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции.

По данным британских СМИ, происшествие случилось сегодня около трех часов ночи. Мотоциклист бросил бомбу у входа на военную базу, после чего скрылся, пишет Daily Star. Взрывная волна нанесла небольшие повреждения зданию базы. Пострадавший полицейский получил легкие травмы.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Они устанавливают тип сработавшего взрывного устройства. Кроме того, правоохранители выясняют личность злоумышленника. Они подозревают, что байк был похищен.

Представители британской военной базы заявили, что пока происшествие рассматривается как криминал, заметив, что у них нет поводов для предположений о террористическом характере инцидента.

Никосия, Наталья Аникина

Никосия. Другие новости 13.06.17

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