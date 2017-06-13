В Белоруссии поймали террориста с бомбой, готовившего атаку в Европе

Спецслужбы Белоруссии объявили о задержании 8 человек, которых подозревают в причастности к террористической и экстремистской деятельности. По словам главы КГБ республики Валерия Вакульчика, задержанные воевали в Сирии на стороне боевиков и находились в международном розыске.

Последний из схваченных террористов приехал в Белоруссию из Германии. Экстремист был задержан в ходе совместной операции с органами МВД. У него было изъято взрывное устройство, рассказал Вакульчик. По его слова, задержанный готовился к совершению террористического акта в Европе, передает «Белта».

По данным КГБ Белоруссии, в прошлом году спецслужбы республики задержали 17 человек, подозреваемых в терроризме, в позапрошлом – 21.

Минск, Светлана Петрова

Минск. Другие новости 13.06.17

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