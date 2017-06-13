Нижегородский водитель из мести сбил школьника на велосипеде / Подросток госпитализирован, злоумышленник задержан

В Нижегородской области 23-летний водитель «легковушки» умышленно сбил оскорбившего его подростка на велосипеде. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомобилист задержан, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 10 июня в поселке Первомайский Городецкого района. 23-летний мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-21150, умышленно преследовал 16-летнего подростка, передвигавшегося на велосипеде. На проселочной дороге, догнав школьника, злоумышленник наезд на подростка, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший тинейджер с многочисленными телесными повреждениями доставлен в районную больницу. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

По предварительным данным, между велосипедистом и водителем произошел конфликт. Со слов подозреваемого, якобы подросток оскорбил его за то, что тот обогнал школьника на проселочной дороге.

Водитель задержан. В ближайшее время суд рассмотрит рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нижний Новгород, Светлана Петрова

Нижний Новгород. Другие новости 13.06.17

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