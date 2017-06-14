Омич забил до смерти многодетную жену из-за денег

Житель Омска избил до смерти свою многодетную жену за замечание оставлять деньги на содержание семьи, а не тратить на себя. Тело 23-летней женщины обнаружил сосед. Ее 30-летний муж задержан.

По информации регионального управления Следственного комитета, между супругами произошел конфликт. Женщина отругала мужа за то, что он тратит все деньги на себя, практически ничего не оставляя на содержание семьи. Мужчина в ответ набросился на супругу с кулаками: он нанес ей несколько ударов, причинив отек гортани, повлекший удушье. Не вызвав жене скорую помощь, подозреваемый ушел на работу, а когда вернулся, то не смог попасть в квартиру, так как забыл ключи. Подозреваемый попросил соседа перелезть через балкон и открыть ему дверь изнутри. Когда сосед зашел в квартиру, то увидел на полу мертвую женщину и вызвал полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). На допросе задержанный отрицал свою вину, поясняя, что только толкнул женщину, но не избивал. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины носила насильственный характер.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Известно, что подозреваемый употреблял сильнодействующие вещества. Расследование продолжается.

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 14.06.17

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