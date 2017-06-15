Насиловал и угрожал расправой: в Якутии поймали отчима, который полгода мучил школьницу

В Якутии отчим почти полгода насиловал свою 14-летнюю падчерицу. Школьница была запугана угрозами насильника и молчала о надругательствах, пока не забеременела. В отношении ранее неоднократно судимого 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Его подозревают в совершении шести эпизодов изнасилования, сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По информации следователей, неработающий отчим-рецидивист с 1 июля по 31 декабря 2016 года неоднократно совершал изнасилования своей падчерицы, которой на тот момент было 14 лет. Педофил настолько запугал девочку угрозами, что та боялась рассказать матери и родным о совершаемых преступлениях до тех пор, пока медики не выявили у нее беременность. Насильник пользовался тем, что мать девочки была вынуждена работать в другом населенном пункте и оставлять детей на попечение мужа.

После начавшейся проверки по данному делу подозреваемый сбежал. Позже полицейские нашли педофила на местном кладбище у могилы своего отца с ружьем. После задержания он пояснил, что хотел покончить с собой.

В настоящее время подозреваемый задержан. Он отрицает свою причастность к совершению преступления. С учетом наличия у злоумышленника судимостей, в том числе, за убийство, следствие готовит обращение в суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

Пострадавшая от рук насильника школьница проходит реабилитацию.

Якутск, Ольга Панфилова

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