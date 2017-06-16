КНДР захватила российскую яхту в Японском море / МИД РФ проверяет информацию об инциденте

Северокорейские моряки захватили в Японском море российскую яхту Katalexa. На ее борту находятся 3 россиянина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационной центр Приморского края. Известно, что яхту перегоняли из Тайваня во Владивосток, на пути она заходила в южнокорейский порт Пхохан. Представитель яхт-клуба рассказал, что судно недавно отремонтировали, оно находилось в хорошем техническом состоянии. Родным членов экипажа уже сообщили о произошедшем. Они пытались связаться со своими близкими, но безуспешно.

Представительство МИД России во Владивостоке проверяет информацию о захвате яхты. Как сообщил первый секретарь представительства Владимир Коновалов направлены запросы в консульства России в КНДР. В самой российской дипмиссии в Северной Корее создан оперативный штаб. Дипломаты обратились с запросами в МИД КНДР и в пограничную службу, сообщает ТАСС.

Напомним, в середине мая 2016 года у побережья КНДР была задержана яхта «Элфин», принадлежащая Приморской федерации парусного спорта. Северокорейские рыбаки отбуксировали судно в порт Кимчхак. Впоследствии выяснилось, что рыбаки из КНДР перепутали российскую яхту с южнокорейской.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.06.17

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