Под Ростовом столкнулись два автобуса: два человека погибли, есть пострадавшие

Смертельное ДТП произошло в Ростовской области, столкнулись два пассажирских автобуса и легковушка. По предварительным данным, два человека погибли, пострадали не менее 11.

Авария произошла в 11:30 на трассе Самбек – Успенская в Матвеево-Курганском районе. Как пишут местные СМИ со ссылкой на районное отделение ГИБДД, один из автобусов совершал рейс Донецк (Украина) – Ростов-на-Дону, другой ехал по внутриобластному маршруту.

В результате столкновения один из автобусов съехал в овраг и несколько раз перевернулся. Жертвами аварии стали два человека. По разным данным, от 11 до 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в Матвеево-Курганскую Центральную районную больницу.

На месте происшествия работают восемь спасателей и четыре единицы техники, сообщает сайт регионального управления МЧС. Кроме того, к месту аварии направился врио главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин.

Тем временем, в областном управлении СКР организовали доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Следователи выяснят, нет ли в ДТП вины перевозчиков, что может караться по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 16.06.17

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