В Чите мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова по прохожим

Полиция в Чите утром в понедельник задержала пьяного горожанина, устроившего стрельбу из автомата с балкона жилого дома. Обошлось без пострадавших. Стрелок пытался сбежать от правоохранителей, но был задержан.

Инцидент произошел в 10:00 в одном из жилых домов 3-го микрорайона поселка КСК Читы. Злоумышленник начал стрелять в своей квартире, затем вышел на балкон и открыл огонь в сторону людей, которые находились во дворе. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оцепили весь двор. Когда правоохранители ворвалисьв квартиру, стрелок попытался спрыгнуть с балкона, чтобы сбежать, но его удалось задержать, передает портал «Забмедиа» со ссылкой на очевидцев. Стрелок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Злоумышленником оказался 32-летний безработный. По данным горадминистрации, стрелок использовал холостые патроны. Никто не пострадал. В настоящее время полиция выясняет, откуда у хулигана автоматическое оружие.

Чита, Ольга Панфилова

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