В Тобольске автобус сбил школьницу на пешеходном переходе

12-летняя девочка погибла в ДТП в городе Тобольске Тюменской области. Школьницу сбил автобус на нерегулируемом пешеходном переходе, от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Авария произошла на улице Юбилейной, неподалеку от дома №67, пишут местные СМИ со ссылкой на областное управление ГИБДД. Автобус, двигавшийся по маршруту №4, наехал на ребенка на «зебре», спасти девочку не удалось, несмотря на помощь медиков, она умерла по дороге в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, а также ищут очевидцев трагедии.

Тобольск, Зоя Осколкова

Тобольск. Другие новости 19.06.17

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