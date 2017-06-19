Понедельник, 19 июня 2017, 11:35 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Туве на паромной переправе автомобиль с водителем упал в Енисей

В Туве на паромной переправе автомобиль с водителем упал в Енисей

ЧП случилось на паромной переправе в Республике Туве. Во время прохода судна через Енисей легковой автомобиль с водителем в салоне рухнул в реку.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел на паромной переправе Кара-Хат рано утром. Автомобиль пробил ограждение парома и съехал в Енисей. Машина утонула вместе с водителем.

В настоящее время Абаканской транспортной прокуратурой «проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания». Местонахождение водителя утонувшего автомобиля не известно.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 19.06.17

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