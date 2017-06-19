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Скандалы и происшествия

Пожары охватили 9,5 тысячи гектаров леса в Забайкалье

Пожары охватили 9,5 тысячи гектаров леса в Забайкалье

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае выросла до 9,5 тысячи гектаров, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. В сообщении говорится, что по состоянию на утро 19 июня, на территории Забайкалья зафиксировано несколько пожаров.

Наиболее крупный из них действует в Акшинском районе, недалеко от населенного пункта Нарасун на общей площади 1750 гектаров. «Кроме того, четыре лесных пожара действует в Красночикойском, Кыринском, Петровск-Забайкальском и Хилокском районах близ населенных пунктов Шонуй, Ульхун-Партия, Петровск-Забайкальский, Хушенга. Все они локализованы на общей площади 7765 гектаров», – сообщили в ведомстве.

Основными причинами пожаров называются сухие грозы и человеческий фактор.

Чита, Иван Гридин

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