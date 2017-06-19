В Тюмени фура раздавила женщину из Нижнего Тагила

Вчера днем в Тюмени случилось жуткое дорожно-транспортное происшествии с участием мотоцикла, в котором погибла женщина из Нижнего Тагила. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, авария произошла около 14:00 на улице Федюнинского, в районе развязки Червишевского тракта.

По предварительным данным, мужчина, управляя мотоциклом Honda не успел сбросить скорость на влажной дороге и столкнулся с прицепом фуры Scania, из-за чего мотоцикл опрокинулся на бок. В результате пассажирка мотоцикла попала под колесо проезжавшей в левом ряду фуры MAN. Женщина погибла. На мотоцикле ехали жители Нижнего Тагила, муж и жена. Водитель мотоцикла отделался ссадину предплечья.

За минувшие выходные на территории Тюменской области случилось 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека, 20 получили ранения.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 19.06.17

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