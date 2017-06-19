В Хакасии украли 80 миллионов на строительстве сельской школы

Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело по факту хищения 80 млн бюджетных рублей, выделенных на строительство школы в селе Июс Орджоникидзевского района, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, с марта 2011 года по декабрь 2013 года в селе Июс Орджоникидзевского района велось здания школы метало-каркасного типа на 250 учащихся, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом между МБОУ «Июсская школа» и ООО «Абаканская строительная компания» по республиканской программе «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы». На стройку были выделены денежные средства в размере около 80 млн рублей, в том числе около 20 млн рублей из федерального бюджета и более 60 миллионов – из республиканского, остальные средства – из местного бюджета.

В 2013 году возведение школы было приостановлено. Согласно заключению о техническом состоянии строительных конструкций, недостроенный объект нужно снести из-за значительного снижения несущей способности, работоспособности и функциональной пригодности, а также несоответствия проектным параметрам и требованиям нормативных документов – конструкции и материалов, применяемых для строительства здания школы.

В ходе проверки было выявлено хищение путем мошенничества денежных средств, выделенных на возведение школы. По данному факту республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению данного преступления.

Абакан, Светлана Петрова

Абакан. Другие новости 19.06.17

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