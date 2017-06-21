В Осетии из-за ливней разрушены мост, газо- и водопровод

В Северной Осетии из-за мощного ливня произошли отключение электроснабжения, прорыв водопровода и нарушения газоснабжения в населенном пункте Верхний Бирагзанг, сообщили в администрации Алагирского района республики.

В данном селении проживает более 800 человек. Глава района Арсен Бутаев в ходе экстренного совещания, которое проходило в администрации местного самоуправления заявил: «В Верхнем Бирагзанге прорвало водопроводную трубу в лесном массиве. Электроэнергию же отключили в качестве предупредительных мер, на место выедут энергетики и если там опоры все в порядке, то запитают село», – пояснил чиновник, добавив, что работы по восстановлению водоснабжения начнутся утром, тогда же начнется поставка питьевой воды..

В связи со случившимся в Алагирском районе введен режим ЧС. Кроме того, паводки спровоцировали прорыв газопроводной трубы, питающей три населенных пункта, где в общей сложности насчитывается более 500 домов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии уточнили, что в результате обильных осадков поднялся уровень воды реки Суадагдон и произошел прорыв газопроводной трубы диаметром 100 мм среднего давления, питающей три населенных пункта: восточную часть населенного пункта, населенный пункт Верхний Бирагзанг, населенный пункт Нижний Бирагзанг.

«Также в населенном пункте Верхний Бирагзанг по улице Партизанская в конце села смыло автомобильный мост через реку Цахсадыком и газопровод диаметром 50 мм, отрезанными остаются 4 частных дома и территория горячего источника «Бирагзанг». В селении Црау и селении Ногкау подмыты мосты, подъездные пути имеются», – рассказали в управлении.

Спасатели также отметили, что подтопленных домовладений и придворовых территорий в населенных пунктах нет, а угроза подтопления отсутствует. К счастью, обошлось без пострадавших.

Владикавказ, Иван Гридин

Владикавказ. Другие новости 21.06.17

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