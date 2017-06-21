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Скандалы и происшествия

В Соликамске пьяный отец зарубил топором 4-летнего сына

В Соликамске пьяный отец зарубил топором 4-летнего сына

Тело 4-летнего мальчика было обнаружено правоохранителями в Соликамске (Пермский край) в ночь на 21 июня. По подозрению в убийстве малолетнего следователи задержали 31-летнего отца погибшего ребенка.

По версии следствия, ночью мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда совершил преступление. Он нанес несколько ударов мальчику по голову, от чего тот скончался на месте, сообщает пресс-служба краевого управления СКР. Следователи не сообщают, где в момент убийства была мать малыша.

Криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли для дальнейшего исследования предметы и следы преступления. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, мужчине грозит пожизненное заключение. Расследование продолжается.

Соликамск, Зоя Осколкова

Соликамск. Другие новости 21.06.17

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