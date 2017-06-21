Среда, 21 июня 2017, 13:32 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

В Сочи 8-летняя девочка хотела одна уехать на другой конец страны

В Сочи 8-летняя девочка хотела одна уехать на другой конец страны

На железнодорожном вокзале в Адлере сотрудники транспортной полиции задержали девочку с огромным чемоданом. Как выяснилось, 8-летний ребенок собирался один ехать на летний отдых к бабушке, которая проживает в Калининграде.

Поначалу девочка пыталась обмануть правоохранителей и заявила, что на вокзале ее ждут родители. При себе у школьницы была дамская сумочка и большой чемодан с вещами. Когда обман раскрылся, юная путешественница пожаловалась, что дома ей не уделяют должного внимания, по этой причине она хотела сбежать к бабушке в Калининград, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.

Ребенка доставили в отдел по делам несовершеннолетних, где провели профилактическую беседу. Затем девочку отвезли к матери, которая поблагодарила полицейских за проявленную бдительность и оказанную помощь. Малышка пообещала, что больше не будет путешествовать без родителей.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 21.06.17

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