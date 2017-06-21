В Ангарске четыре ребенка получили травмы на батуте

В Иркутской области возбуждены четыре уголовных дела по факту получения травм детьми на надувных батутах. За последний месяц в городе Ангарске малыши в возрасте от четырех до семи лет переломали конечности в парках развлечений.

В День Победы 6-летняя девочка сломала палец руки у ДК «Строителей». 13 мая 5-летний мальчик сломал руку, прыгая на батуте у ТЦ «Фестиваль». 21 мая в парке у ДК «Нефтехимик» 7-летний ребенок получил травму предплечья – перелом со смещением. 25 мая 4-летний мальчик сломал ногу на батуте у ТЦ «Фестиваль».

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, которые предоставляли услуги батутных аттракционов, возбуждены четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает управление СКР по Иркутской области.

Ангарск, Зоя Осколкова

Ангарск. Другие новости 21.06.17

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