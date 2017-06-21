Многодетная мать расчленила мужа и сообщила в полицию о его исчезновении

В Иркутской области мать шестерых детей стала подозреваемой в убийстве собственного мужа. Женщина расчленила тело супруга и спрятала останки в разных частях города. Полицейские целый год не могли выйти на след преступницы, именно она сообщила правоохранителям об исчезновении благоверного.

47-летняя жительница города Шелехова обратилась в полицию в июне прошлого года. Женщина заявила, что ее супруг уехал на автомобиле во Владивосток еще 10 апреля, но домой так и не вернулся, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Причастность к преступлению жены также проверялась, однако она очень тщательно спланировала убийство и уничтожила все следы. По предварительной информации, женщина расчленила тело мужа и спрятала останки в разных частях Шелехова.

По результатам многочисленных экспертиз и допросов следователи пришли к выводу, что именно супруга виновна в расправе над собственным мужем. В настоящее время подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Примечательно, что хладнокровная убийца была соучредителем общественной организации многодетных семей «Семь Я».

Иркутск, Зоя Осколкова

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