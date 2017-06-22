На Ставрополье домашний пес растерзал двухлетнюю девочку

В Ставропольском крае домашняя собака загрызла двухлетнюю девочку. По факту трагедии в поселке Изобильном возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, днем 21 июня малышка вышла одна из частного дома во двор, где на нее напал принадлежавший семье пес. Когда родители спохватились об отсутствии дочери и выбежали на улицу, было уже поздно: искусанная собакой девочка скончалась на месте.

По указанию руководителя краевого главка СКР Игоря Иванова следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего: будут выяснены «условия жизни и воспитания ребенка, причины необеспечения безопасности для его жизни и здоровья, а также степень соблюдения владельцами собаки правил ее безопасного для окружающих содержания», отмечается в сообщении ведомства.

Ставрополь, Ольга Панфилова

Ставрополь. Другие новости 22.06.17

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