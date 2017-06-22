Скандал в Адыгее: выпускница обвинила одноклассницу в получении медали «по блату»

Выпускница одной из школ Адыгеи Рузанна Туко, закончившая обучение с отличием, обвинила одноклассницу в том, что той медаль досталась незаслуженно. По словам девушки, в то время как она усердно занималась, чтобы хорошо сдать экзамены, другая медалистка хамила учителям, а вся ее заслуга лишь в том, что она приходится дочкой руководителю управления образования Тахтамукайского района республики.

Скандал разразился на торжественной церемонии вручения медалей. Рузанно Туко выступила с благодарственной речью, а затем перешла к обвинениям в адрес одноклассницы. Позже девушка опубликовала разоблачение на своей странице в соцсети.

«Знаете каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?», – возмущается Рузанна Туко.

Выпускница назвала «сверхнаглостью» попытку вытянуть двоечницу в медалистки. И заявила, что другие одноклассники поддержали ее в решении озвучить свое мнение. «И если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране», – заключила Рузанна.

Событие вызвало общественный резонанс. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали девушку, другие же заподозрили, что таким образом она хотела отомстить однокласснице из-за личной неприязни.

Тем временем, шумиха в СМИ привлекла внимание республиканского Минобразования. По словам первого замминистра образования и науки Адыгеи Надежды Кабановой в район выехала специальная комиссия, которая проверит появившуюся информацию, пишет «Югополис». Ожидается, что результаты будут объявлены 23 июня.

Майкоп, Зоя Осколкова

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