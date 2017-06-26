В Забайкалье площадь лесных пожаров увеличилась вдвое за выходные

Площадь лесных пожаров в Забайкалье за минувшие выходные увеличилась с 1,9 до 3,8 тыс. гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов. По данным ведомства, за выходные удалось потушить 13 пожаров в 9 районах. Днем в пятницу на территории края огнем было охвачено 1,9 тыс. гектаров леса.

«По состоянию на 08:00 26 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует 31 лесной пожар в 13 районах края: Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Калганском, Красночикойском, Кыринском, Могойтуйском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском… на общей площади 2026,50 гектаров. Кроме того, 3 лесных пожара в Акшинском, Карымском, Хилокском районах близ населенных пунктов Нарасун, Нарын-Талача, Тэрэпхэн локализованы на общей площади 1773,50 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Хилокском районе на тушении природного пожара был задействован самолет Бе-200. Сброс 24 тонн воды, выполненный воздушным судном, позволил предотвратить распространение огня в направлении села Линёво Озеро. В ведомстве отметили, что возникшее в труднодоступной местности возгорание начало распространяться в направлении населенного пункта. Расстояние от села до пожара составляло менее 12 км.

С начала пожароопасного периода авиация МЧС России при работе в Забайкальском крае совершила 148 вылетов. Общий вес огнетушащей смеси, сброшенной авиацией, составил 829 тонн. Интенсивная работа в регионе самолетов и вертолетов спасателей позволяет не допустить развития природных пожаров в направлении населенных пунктов.

Сейчас к тушению пожаров привлечено 619 человек и 142 единицы техники. По данным краевого гидрометцентра, с 24 по 28 июня в регионе местами ожидается до +35 градусов. В связи с этим на территории Красночикойского, Хилокского, Читинского, Ононского, Забайкальского, Шелопугинского, Газимуро-Заводского районов прогнозируется 5 класс пожарной опасности.

Чита, Иван Гридин

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