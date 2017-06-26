Под Иркутском автобус с детьми опрокинулся в кювет, есть пострадавшие

В Слюдянском районе Иркутской области автобус, перевозивший детский ансамбль, попал в аварию. Транспортное средство опрокинулось в кювет, пострадали 15 человек.

По информации областного главка МВД, ДТП произошло в 11:20 по местному времени. Автобус следовал из Куйтунского района в Забайкальский край, в нем находилось 32 человека, в том числе дети из ансамбля песни и танца «Забайкальские казаки». Во время спуска по так называемому серпантину, машина налетела на бетонное ограждение, после чего опрокинулась.

В результате аварии пострадали 15 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона. «Никто из детей серьезно не пострадал. Двое взрослых доставлены в больницу Слюдянки с тяжелыми травмами», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре бригады медиков, к ним на подмогу выехала бригада медицины катастроф. Решается вопрос об эвакуации наиболее тяжелых пострадавших в областную больницу Иркутска.

Иркутск, Зоя Осколкова

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