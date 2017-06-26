Школьницу из Новосибирска, сбежавшую из дома к любовнику из соцсетей, нашли в Краснодаре

15-летнюю учащуюся из Новосибирска, которую ранее объявили в федеральный розыск, задержали в Краснодаре. Школьница без ведома родителей отправилась на встречу со своим виртуальным возлюбленным.

«В аэропорту Краснодар в ходе обработки пассажиропотока, прибывшего в аэропорт рейса «Новосибирск – Краснодар», сотрудники транспортной полиции выявили 15-летнего подростка находящего в федеральном розыске», – сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщается, что девочка хотела встретиться со своих возлюбленным, с которым познакомилась в социальных сетях. Мужчина купил ей билет, тогда школьница решила сбежать из дома и без разрешения родителей улетела на юг.

В настоящее время девочка находится в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, откуда ее должны забрать родители.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 26.06.17

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