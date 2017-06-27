В Забайкалье введен режим ЧС из-за пожаров

На территории Забайкальского края введен режим ЧС. Причиной стала высокая пожароопасная обстановка из-за сухой ветреной погоды и множества действующих природных пожаров. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Так, на утро вторника на территории региона действует 34 лесных пожара на площади 2,8 тыс. гектаров. Локализовать удалось 10 пожаров на площади 2,3 тыс. гектаров. В тушении участвует 804 человека и 181 единица техники. За сутки было потушено шесть пожаров. Ранее сообщалось, что утром во вторник в крае горит 3,8 тыс. гектаров тайги.

«На территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, способствующими повышению класса горимости, а также большим количеством зарегистрированных природных пожаров», – говорится в сообщении ведомства.

Там также сообщили, что губернатор поручил региональному министерству природных ресурсов обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований, а также тушение природных пожаров в день обнаружения.

Как сообщили пресс-службе краевого правительства, муниципалитетам рекомендовано ввести ЧС в границах территорий создать оперативные штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации, организовать защиту населенных пунктов, предусмотреть вопросы эвакуации населения при осложнении обстановки. Кроме того, местным властям поручено организовать патрулирование и наблюдение за пожарной обстановкой в лесах.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 27.06.17

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